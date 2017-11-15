Британия обвинила "российских хакеров" в кибератаках на СМИ и энергосектор

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Хакеры, якобы связанные с РФ, за прошедший год атаковали британские СМИ, энергетический и телекоммуникационный сектор, сообщает газета Telegraph со ссылкой на директора Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарана Мартина.

"Я не могу вдаваться в конкретные детали… но я могу подтвердить, что вмешательство России, замеченное Национальным центром кибербезопасности за последний год, включает атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический сектор", — с таким заявлением, по данным издания, Мартин должен выступить на предстоящем мероприятии в Лондоне.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.