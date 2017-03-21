СМИ: британские банки участвовали в "отмывании" $740 млн из РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Семнадцать банков Великобритании участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" 740 миллионов долларов из России, сообщает газета Guardian.

По данным издания, в преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Один из представителей следствия завил, что деньги "очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Банковские записи по "Всемирной прачечной" были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской "Новой газетой", отмечает издание. OCCRP предоставила данные газете Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1,92 тысячи прошедших через британские и 373 через американские банки. По всей видимости, эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три года расследования схем "отмывания" денег. Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправились от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее следователи выяснили причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая часть этих фирм была зарегистрирована в Лондоне.

Газета также упоминает два американских банка, замешанных в схеме отмывания денег — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысяч долларов.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины подготовила более 590 материалов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения за 2016 год, общая сумма финансовых операций по этим материалам составляет около 1,68 миллиарда долларов.