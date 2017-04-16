Британский фрегат сопроводит корабли РФ через Ла-Манш

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Фрегат британских ВМС HMS Sutherland сопроводит два российских военных корабля через Ла-Манш, сообщили в правительстве Великобритании.

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Мимо британского берега должны пройти российские корабли "Сметливый" и "Бойкий", а также танкер и буксир.

Отмечается, что HMS Sutherland внимательно отслеживает эти российские корабли, когда они проходят вблизи британских вод.

"Королевский флот сохраняет бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Британии", — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Напомним, 5 апреля корабли Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море.