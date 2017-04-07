Как уничтожить порт на один, два, три. Рецептура ГПУ

РИА Новости Украина

В последнее время участились сообщения СМИ о задержании различных прокуроров, в основном при получении взяток или в нетрезвом состоянии. А в январе в Запорожье даже был задержан прокурор-наркоман, пишет Александр Арбузов. culturemeter.od.ua Экскурсия на корабли НАТО в Одессе

Понятно, что "органы" плоть от плоти народа и ничто человеческое им не чуждо. Только вот нет сообщений о задержании сотрудников прокуратуры, нанесших серьезный экономический и репутационный ущерб государству. На фоне громких прошлогодних скандалов с неадекватными действиями силовиков в отношении ведущих портовых операторов Украины (ТИС, Risoil, "Бруклин-Киев" и т.д.) в тени остались проблемы небольшого госпредприятия "Усть-Дунайский морской торговый порт" (УДМТП). Кстати, одного из градообразующих предприятий "Украинской Венеции" города Вилково.

На прошлой неделе "УкрРудПрому" стало известно, что из-за действий сотрудников ГПУ пришел в негодность буксир "Витязь", приносивший УДМТП до 30% доходов. Во время ареста судна из-за сильных морозов замерзла вода в двигателе и других системах судна.

Как мы сообщали ранее, судно много лет работало в Черном море на условиях бербоут-чартера (аренда без экипажа), заключенного с иностранной компанией. Еще до аннексии Крыма на завод "Залив" (бухта Камыш-Бурун в Керчи) был поставлен на ремонт плавкран ПГП-2, также принадлежащий Усть-Дунайскому порту. "Витязь" также еще до аннексии работал на рейде в Керченском проливе.

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Когда стало ясно, что плавкран может попасть в перечень "национализируемого" т.н. "правительством" Крыма имущества его начали готовить к выводу. 30 июля 2014 года "Витязь" зашел в Камыш-Бурун и увел плавкран в Одессу. Тем самым было спасено имущество госпредприятия стоимостью 15 млн.грн. Тем не менее Генпрокуратура начала уголовное производство по ст.332-1 УК за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АРК с нанесением ущерба интересам государства.

Судно было фактически задержано (изъяты оригиналы судовых документов) по определению Печерского суда Киева в апреле 2015 года. Юридически арест был оформлен определением суда в октябре того же года.

14 января 2016 года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу порта, отменил арест "Витязя" и признал, что госпредприятию действиями органов прокуратуры был нанесен ущерб. Но 1 февраля по санкции Печерского суда был проведен очередной обыск на "Витязе" (находилось в Херсоне). По результатам обыска судно уже было изъято как вещественное доказательство.

14 марта 2016 года Печерский суд удовлетворил жалобу порта на бездействие Генпрокуратуры и обязал вернуть судно, но "Витязь" был возвращен порту только в августе. Оригиналы судовых документов не возвращены до сих пор.

В конце 2016 года был подписан договор о передаче буксира в бербоут-чартер Морской поисково-спасательной службе Украины (МПСС). Для проведения ремонта и продления документов регистра фрахтователь планировал направить 3,5 млн.грн. Но при осмотре судна были выявлены серьезные дефекты – многочисленные трещины блоков цилиндров, крышек цилиндров, холодильников, термостата.

В связи с этим необходимо еще порядка 2-2,5 млн.грн. Но судно было построено в 1985 году в Югославии на верфи Brodogradilište "Tito", которая прекратила существование в начале 1990-х. Поэтому придется искать б/у запасные блоки для двигателей по всему миру.

Пока же можно назвать сумму ущерба уже нанесенного сотрудниками ГПУ. После задержания судна и отказа фрахтователя от договора УДМТП в 2015 году недополучил 2,5 млн.грн. Общие потери до конца действия договора (14.07.2019) составили 13,6 млн.грн.

На примере нижеприведенных основных финансово-экономических показателей можно оценить насколько это существенно для УДМТП.

В начале 2016 года средняя зарплата в УДМТП могла вырасти с 3754 грн до 5630 грн. Потери бюджетов всех уровней только в 2015 году составили 1,6 млн.грн.

Прошло 2,5 года после открытия уголовного производства. До сих пор дело не передано в суд. Логику "прокурорских" понять сложно, ведь Усть-Дунайский порт, как видно из финпоказателей, не из тех предприятий, на которые обычно обращают внимание сотрудники этого ведомства.