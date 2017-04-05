наверх
05.04.201715:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Корабли ВМФ РФ и ВМС Турции провели учения в Черном море

    (обновлено: )77
    Сообщается, что корабли России и Турции отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи.
    Корабль ВМС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Корабли Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

    В Крыму начались учения ВДВ РФ. Видео
    Канал RT на Youtube
    В Крыму начались учения ВДВ РФ

    "В рамках учения корабли двух стран отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, организацию проведения досмотровой операции, поиск и спасение человека, плавающего на воде", — сказал он.

    Трухачев уточнил, что от ЧФ привлекались фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор", от ВМС Турции – фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".

    Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые запланированы на осенью, могут быть использованы  для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акбаржон Джалилов
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Чиновники. Архивное фото
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...