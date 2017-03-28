Парубий: РФ может использовать военные учения для агрессии против Украины

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые запланированы на осенью, могут быть использованы для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Укринформ.

"Нынешние военные учения "Запад-2017" вызывают беспокойство в Украине… Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум — осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности на территории Беларуси против нашего государства", — сказал Парубий во время VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве.

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Председатель ВР отметил, что у Украины протяженная граница с Белоруссией, и Киев не может рассматривать свои отношения с Минском отдельно "от проблем российской агрессии против Украины".

"И очень важно, чтобы наступление на Украину не началось одновременно как на территории РФ, так и территории украинско-белорусской границы", — подчеркнул Парубий.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.