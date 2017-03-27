В Швеции в ходе учений погиб военный

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина, Людмила Божко. На севере Швеции в ходе учений Vintersol погиб военнослужащий, сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.

Инцидент произошел накануне вечером.

Вездеход, с двумя военнослужащими внутри, оказался на тонком льду, в результате чего лед не выдержал и вездеход утонул.

"Водитель спасательного гусеничного вездехода, солдат из Южной Швеции, находился в транспортном средстве, и его смерть констатировал врач", — говорится в сообщении для прессы.

"Самое худшее, что может произойти, к сожалению, произошло", — сказал руководитель учений, полковник Микаэль Фриселль.

На встрече с журналистами, прошедшей в понедельник утром, Фриселль пояснил, что в вездеходе находились два водителя, одному удалось спастись.

В данный момент расследуются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Швеция вернула воинскую повинность из-за ухудшения в сфере безопасности.