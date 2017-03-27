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    В Швеции в ходе учений погиб военный

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    Сообщается, что вездеход с двумя военнослужащими внутри, оказался на тонком льду, в результате чего лед не выдержал и вездеход утонул. Одному из военных удалось спастись.
    Инцидент с военным в ходе учений в Швеции
    svt.se

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина, Людмила Божко. На севере Швеции в ходе учений Vintersol погиб военнослужащий, сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.

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    Инцидент произошел накануне вечером.

    Вездеход, с двумя военнослужащими внутри, оказался на тонком льду, в результате чего лед не выдержал и вездеход утонул.

    "Водитель спасательного гусеничного вездехода, солдат из Южной Швеции, находился в транспортном средстве, и его смерть констатировал врач", — говорится в сообщении для прессы.

    "Самое худшее, что может произойти, к сожалению, произошло", — сказал руководитель учений, полковник Микаэль Фриселль.

    На встрече с журналистами, прошедшей в понедельник утром, Фриселль пояснил, что в вездеходе находились два водителя, одному удалось спастись.

    В данный момент расследуются обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что Швеция вернула воинскую повинность из-за ухудшения в сфере безопасности.

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