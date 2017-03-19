наверх
19.03.201703:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Десантный корабль США вошел в акваторию Черного моря

    15
    По информации пресс-службы шестого флота ВМС США, корабль с "24-ым экспедиционным батальоном морской пехоты США" на борту прибыл в акваторию Черного моря 17 марта в рамках учений Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.
    USS Carter Hall
    wikipedia

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Румынией, сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    Шухера не было. Спецкор о заходе военных кораблей НАТО в Одессу

    Смотрите также: Корабли НАТО в Одессе

    Корабль с "24-ым экспедиционным батальоном морской пехоты США" на борту прибыл в акваторию Черного моря 17 марта в рамках учений Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.

    Отмечается, что SPRING STORM 17 — это морские десантные учения, которые проводятся для повышения уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества США и Румынии.

    Ранее пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что в порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ