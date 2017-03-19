Десантный корабль США вошел в акваторию Черного моря

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Румынией, сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

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Корабль с "24-ым экспедиционным батальоном морской пехоты США" на борту прибыл в акваторию Черного моря 17 марта в рамках учений Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.

Отмечается, что SPRING STORM 17 — это морские десантные учения, которые проводятся для повышения уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества США и Румынии.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что в порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2).