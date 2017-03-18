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    Политика

    Комиссия Украина-НАТО обсудила безопасность в регионе Черного моря

    (обновлено: )58
    В штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на уровне заместителей постоянных представителей при участии заместителя секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина и НАТО обсудили в штаб-квартире альянса ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря. Об этом сообщает в пятницу украинское представительство при НАТО.

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    "В штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на уровне заместителей постоянных представителей при участии заместителя секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко", — говорится в сообщении на сайте представительства.

    По данным ведомства, стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

    В феврале министры обороны стран-членов НАТО приняли решение об усилении военно-морского присутствия в черноморском регионе. Постоянные военно-морские группы альянса будут чаще заходить в Черное море, интенсифицируют проведение учений в регионе, будут заниматься сбором информации о ситуации, а также возьмут на себя функции координатора при взаимодействии с ВМС союзников в регионе.

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