Комиссия Украина-НАТО обсудила безопасность в регионе Черного моря

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина и НАТО обсудили в штаб-квартире альянса ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря. Об этом сообщает в пятницу украинское представительство при НАТО.

"В штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на уровне заместителей постоянных представителей при участии заместителя секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко", — говорится в сообщении на сайте представительства.

По данным ведомства, стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

В феврале министры обороны стран-членов НАТО приняли решение об усилении военно-морского присутствия в черноморском регионе. Постоянные военно-морские группы альянса будут чаще заходить в Черное море, интенсифицируют проведение учений в регионе, будут заниматься сбором информации о ситуации, а также возьмут на себя функции координатора при взаимодействии с ВМС союзников в регионе.