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    Экипажи кораблей НАТО проведут учения с украинскими моряками

    (обновлено: )2
    Военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    Думская.net

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Прибывшие в пятницу с визитом в Одессу экипажи четырех кораблей НАТО проведут совместные учения с украинскими моряками, сообщалось на пресс-конференции, состоявшейся на борту штабного корабля ORP K. X. Czernicki ("Конт-адмирал Ксаверий Черницкий", ВМС Польши).

    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
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    Командир ORP K. X. Czernicki Александр Урбанович руководит походом группы кораблей, в которую также входят три морских тральщика — ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция).

    По словам Урбановича, украинские моряки вместе с иностранными коллегами проведут совместные учения.

    "Мы покажем, как выполняем различные задачи для обмена опытом и усовершенствования будущих отношений", — сказал командир корабля. В частности, военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.

    Как отметил во время пресс-конференции посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, прибытие кораблей НАТО в Одесский порт является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

    По его словам, совместные мероприятия необходимы для того, чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, "как записано в официальных документах правительства Украины".

    Ранее сообщалось, что Украина и НАТО обсудили в штаб-квартире альянса ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря.

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