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    Фотоленты

    В Одессу зашли четыре корабля НАТО

    (обновлено: )27803
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    Думская.net
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    Думская.net

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    В Одессу зашли четыре корабля НАТО

    В порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    "Посейдон" в Черном море: учения НАТО у берегов Украины

    В порт зашли штабной корабль "Контр-адмирал К. Черницкий" (ORP Kontradmiral Xawery Czernicki, ВМС Польши), морские тральщики "Дуэро" (ESPS Duero, ВМС Испании), "Ротвейль" (FGS Rottweil, ВМС Германии), и "Аланья" (TCG Alanya, ВМС Турции).

    "В рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей c командованием ВМС ВС Украины, представителями Одесской областной государственной администрации и Одесского городского совета. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС Украины, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG2 и военнослужащими ВМС ВС Украины", — сообщает ведомство.

    Визит кораблей продлится до 20 апреля. А 18 марта с 14.00 до 16.00 они будут открыты для посещений.

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