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    Шухера не было. Спецкор о заходе военных кораблей НАТО в Одессу

    (обновлено: )21003
    В Одесский порт зашли четыре корабля НАТО. В частности, пришвартовались корабли военно-морских сил Польши, Испании, Германии и Турции. Они будут находиться в порту Одессы до 20 марта.
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    В рамках визита пройдут занятия по борьбе за живучесть кораблей, а также спортивные соревнования между военнослужащими кораблей НАТО и украинскими военными. Также предполагается, что в субботу, 18 марта, все желающие смогут посетить данные корабли.

    О том, как встречали местные жители корабли НАТО, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев.

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    Расскажите о том, как заходили корабли НАТО в порт Одессы.

    — Корабли заходили к зданию Одесского морвокзала на причалы. Это не первый раз, когда корабли стран НАТО заходят в Одессу. Мероприятие было предварительно анонсировано, поэтому пришли люди. Пока журналистам проводили экскурсию, на верхнем ярусе морвокзала уже собралось некоторое количество людей.

    Насколько большие эти корабли?

    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    Корабли НАТО в Одессе

    — Корабли довольно большие и соизмеримы с украинским флагманом "Гетманом Сагайдачным". На кораблях размещена символика НАТО, стран ВМС, которых представляют эти корабли и флаг Украины, поскольку они находятся в Одессе. Пулеметы зачехлены, но вооружение видно. И зрелище довольно интересное. Люди приводят посмотреть детей. При этом корабли не воспринимаются как нечто экстраординарное. И политических заявлений такие заходы кораблей уже не вызывают.

    Подробнее о происходящем в Одессе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы начальник пресс-центра командования военно-морских сил Украины Олег Чубук.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Можете розказати детальніше про ті кораблі НАТО, які зайшли сьогодні в Одеський порт?

    — Це не кораблі великі та потужні, а їхнє заходження до співпраці між Україною та військово-морськими силами НАТО, а саме постійно діючою військово-морською протимінною групою Альянса номер два. Хотів би одразу внести поправку, що заходи триватимуть до 20 березня. Після проведених спільних заходів на цих кораблях планується проведення спільного маневрування кораблів у Чорному морі, в тому числі за участі українського рейдового тральщику.

    Думская.net
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО

    Чи брали українські військові моряки участь у спільних навчаннях?

    — Ні. Вони проводили заходи, які не стосуються ВМС України. Вони мають право на кілька тижнів згідно з міжнародними конвенціями на перебування у Чорному морі. А після завершення візиту відбудеться спільне маневрування за участі українського корабля.

    Що передбачають тренування?

    — Це навчання по радіообміну, по передачі вантажів, по спільному маневруванню. Це найголовніша їхня мета — відпрацювання взаємосумісності, тобто розуміння один одного згідно керівним документам НАТО.

    Як проходитимуть заняття з боротьби за живучість кораблів?

    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    "Посейдон" в Черном море: учения НАТО у берегов Украины

    — Це боротьба з вогнем, боротьба з надходженням забортної води. Під час пожежі можуть з'явитися проблеми з диханням особового складу, який бореться з вогнем. Є індивідуальні прибори захисту. Тому відбудеться обмін такої номенклатури, якої нам не вистачає після перебазування з Криму до Одеси. Адже багато матеріальних засобів було втрачено та залишилося на складах. Тому саме в цьому плані наші колеги будуть допомагати.

    Розкажіть про спортивні змагання між військовими України та НАТО?

    — Це дуже цікавий захід. Він відбудеться у неділю вранці в Одесі. Як сьогодні було сказано на спільній прес-конференції, це буде міні-чемпіонат Європи, оскільки участь візьмуть військові моряки п'яти країн. Це буде турнір з футболу. Також планується міні-футбол та інші спортивні заходи. Це традиційні заходи під час візитів, які зміцнюють довіру.

    Чи треба буде показувати якісь документи, щоб мати змогу потрапити на кораблі?

    — З собою треба мати документи і не брати великих речей. Це міжнародна норма. Але не думаю, що це стане великою перешкодою.

    Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что в ближайшее время перспектив интеграции в НАТО нет, но сотрудничество с Альянсом должно быть очень активным.

    Также в эфире радиостанции военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун заявил, что Украина в первую очередь ждет от НАТО палубные вертолеты, которых у нас практически нет.

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