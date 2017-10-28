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    В мире

    Коалиция США готовит наступление на оплот ИГ в Сирии

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (646)

    (обновлено: )11
    Официальный представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ.
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 28 окт – РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" готовит наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

    Зачистка от боевиков последнего оплота ИГ в Ираке. Видео
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    Зачистка от боевиков последнего оплота ИГ в Ираке

    "Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ", — сказал Диллон.

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    По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.

    В то же время представитель коалиции затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ. Он привел пример с одной стороны долгой операции по освобождению Мосула в Ираке, а с другой — операции по освобождению Тель-Афара и Ховиджи, которые прошли быстрее запланированного.

    "Идея халифата больше не реальна… Они (боевики ИГ – ред.) признают это, осознают это, они уходят и сдаются", — заключил Диллон.

    "Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.

    Группировка ИГ в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия. Россия проводит операцию против ИГ в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

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