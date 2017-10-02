ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе – СМИ

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 50 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на агентство, близкое к боевикам.

По данным агентства, стрелок из Лас-Вегаса несколько месяцев назад принял ислам.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями.

Как сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По данным телеканала NBC News, по предварительным данным, он не имел связей с терроризмом.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.