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    ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе – СМИ

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (9)

    (обновлено: )18921
    По информации СМИ, виновный в расстреле, жертвами которого стали по последним данным 50 человек, несколько месяцев назад принял ислам.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 50 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на агентство, близкое к боевикам.

    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости
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    По данным агентства, стрелок из Лас-Вегаса несколько месяцев назад принял ислам.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями.

    Как сообщил заместитель шерифа Кевин МакМэхил, Пэддок ранее не попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По данным телеканала NBC News, по предварительным данным, он не имел связей с терроризмом.

    Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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