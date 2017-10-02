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    В мире

    Полиция Лас-Вегаса раскрыла подробности кровавой драмы

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (9)

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    Местный шериф Джозеф Ломбардо сообщил, что возможная знакомая злоумышленника, застрелившего более 50 человек в Лас-Вегасе, не являлась его сообщницей.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Стрелок из Лас-Вегаса мог иметь при себе свыше 10 единиц оружия, заявил местный шериф Джозеф Ломбардо.

    "Мы пока изучаем ситуацию. Но, по нашим оценкам, у него (стрелка) было свыше 10 единиц оружия", — сказал Ломбардо во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости
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    Ломбардо так же заявил, что полиция полагает, что возможная знакомая злоумышленника, застрелившего более 50 человек в Лас-Вегасе, не являлась его сообщницей.

    "Мы поговорили с ней и полагаем на настоящий момент, что она не причастна (к стрельбе)", — сказал Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, женщины не было рядом со злоумышленником, когда он регистрировался в гостинице. Мужчина использовал ее документы, добавил Ломбардо.

    СМИ сообщали, что 62-летняя Дэнли является гражданкой Австралии индонезийского происхождения.

    Полиция считает, что стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок покончил с собой.

    "Мы исходим из того, что он застрелился до того, как представители правоохранительных органов проникли к нему в комнату", — сказал шериф.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

    Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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