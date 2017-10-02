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    Стрельба у казино в Лас-Вегасе. Есть жертвы

    (обновлено: )22420
    По информации американских СМИ, стрелок, который стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel, он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
    Стрельба в Лас-Вегасе
    @chicagotribune

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы вблизи казино в американском Лас-Вегасе, сообщает газета Hollywood Reporter со ссылкой на полицию.

    По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

    По данным издания, сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший (стрелявшие), предположительно, находятся в бегах.

    Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали 6 человек. 

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