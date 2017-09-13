В США в школе произошла стрельба

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. В одной из школ города Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США в среду произошла стрельба, официальной информации о пострадавших пока нет, сообщил шериф города.

"Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте (происшествия) полиция и медики", — говорится в сообщении шерифа Спокана в Twitter.

По данным шерифа, полиция проверяет здание.

"Мы предоставим информацию как только будет возможно. Пожалуйста, избегайте этого района", — отмечается в сообщении.

По данным некоторых пользователей в социальных сетях, в результате стрельбы пострадали шесть человек.

Как сообщается на странице школ Спокана в Twitter, в 11.25 по местному времени школа Freeman была вновь открыта. Информации о пострадавших в сообщении не приводится.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в Днепре, три человека пострадали.