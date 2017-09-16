Стрельба произошла у ночного клуба в Берлине, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба в Берлине, сообщает в ночь на субботу местная полиция.

"В районе Хоэншёнхаузен ночью в результате стрельбы перед клубом пострадали три человека, один был убит", — говорится в сообщении.

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Причина происшествия не установлена.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Ответственность за взрыв в лондонском метро взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".