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    Стрельба произошла у ночного клуба в Берлине, есть жертвы и раненые

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    В местной полиции сообщили, что В районе Хоэншёнхаузен ночью в результате стрельбы перед клубом пострадали три человека, один был убит.
    Полиция в Германии. Архивное фото
    Associated Press Matthias Schrader

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба в Берлине, сообщает в ночь на субботу местная полиция.

    Полиция в Европе. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau
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    "В районе Хоэншёнхаузен ночью в результате стрельбы перед клубом пострадали три человека, один был убит", — говорится в сообщении.

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    Причина происшествия не установлена.

    Напомним, в пятницу, 15 сентября, в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

    Ответственность за взрыв в лондонском метро взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

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