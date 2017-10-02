Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо объявил имя человека, подозреваемого в стрельбе. По словам шерифа, чью пресс-конференцию транслировали американские телеканалы, подозреваемый — Стивен Пэддок, которому 64 года. Полицейский подтвердил, что Пэддок был ликвидирован.

Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

Этот инцидент стал крупнейшим по количеству погибших случаем массового убийства со стрельбой в США.

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