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    Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (6)

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    Более 50 человек погибли и более 200 пострадали при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, сообщила местная полиция.
    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости

    Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо объявил имя человека, подозреваемого в стрельбе. По словам шерифа, чью пресс-конференцию транслировали американские телеканалы, подозреваемый — Стивен Пэддок, которому 64 года. Полицейский подтвердил, что Пэддок был ликвидирован.

    Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

    Этот инцидент стал крупнейшим по количеству погибших случаем массового убийства со стрельбой в США. 

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