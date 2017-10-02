Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Более 20 человек погибли, более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. По его словам, нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавший ликвидирован, разыскивается его знакомая, уточнил Ломбардо.

Стрельба произошла на площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек, пишут РИА Новости.

"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что при стрельбе погибли два полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.

"Мы определили, что стрелявший находился на 32-м этаже (гостиницы-казино — Ред.) Mandalay Bay. Офицеры полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с подозреваемым на месте. В настоящий момент он мертв. Мы идентифицировали его как местного жителя, его имя мы пока не обнародуем", — добавил Ломбардо.

По его словам, разыскивается спутница нападавшего по имени Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley). Дэнли путешествовала вместе с подозреваемым, уточнил шериф.

"Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил он.

REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus Стрельба на концерте в Лас-Вегасе

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник марки Hyundai Tucson и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring, сообщил шериф.