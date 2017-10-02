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    Массовый расстрел в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 ранены

    (обновлено: )67
    Шериф Лас-Вегаса на месте стрельбы
    @LVMPD

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее 20 человек погибли и более ста пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, заявил на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.

    "На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", — сказал Ломбардо.

    Кроме того, стало известно, что стрельба в Лас-Вегасе велась с 32 этажа гостиницы, нападавший ликвидирован.

    "Мы определили, что стрелявший находился на 32-м этаже (гостиницы-казино — ред.) Mandalay Bay. Офицеры полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с подозреваемым на месте. В настоящий момент он мертв. Мы идентифицировали его как местного жителя, его имя мы пока не обнародуем", — сказал Ломбардо.

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