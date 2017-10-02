Стрельба в Лас-Вегасе: два человека погибли, 24 ранены

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе возле Mandalay Bay Casino произошла стрельба, сообщает Reuters.
По данным агентства, стрелок открыл огонь на 32-м этаже гостиницы, расположенной в одном здании с игорным заведением. В больницы города доставлены несколько человек с огнестрельными ранениями.
May god protect the innocent. #lasegas #mandalaybay #shooting #vegas #casino #pray pic.twitter.com/DG5xjeijDB— Space Trek9 (@spacetrek9) 2 октября 2017 г.
Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором посетители казино в панике выбегают из помещения.