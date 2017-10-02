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02.10.201710:11
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    В мире

    Стрельба в Лас-Вегасе: два человека погибли, 24 ранены

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    Как сообщается, стрельба началась на 23-м этаже гостиницы, что расположена в одном здании со всемирно известным Mandalay Bay Casino. В соцсетях очевидцы начали делиться видео с места инцидента.
    Стрельба в Лас-Вегасе
    @Chillednigga317

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе возле Mandalay Bay Casino произошла стрельба, сообщает Reuters.

    По данным агентства, стрелок открыл огонь на 32-м этаже гостиницы, расположенной в одном здании с игорным заведением. В больницы города доставлены несколько человек с огнестрельными ранениями.

    ​Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором посетители казино в панике выбегают из помещения.

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