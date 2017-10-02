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    "Король Инстаграма" попал под обстрел у казино в Лас-Вегасе

    (обновлено: )216
    Как отмечается, популярный американец разместил в "Снэпчат" видео из места событий, в котором сообщил, что перед его глазами застрелили девушку в голову.
    Дэн Билзерян
    @danbilzerian

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Профессиональный покерист Дэн Билзерян попал под обстрел у казино Мандалай-Бэй, где погибли около 50 человек и 200 пострадали. "Король Инстаграма", 36-летний американец разместил в "Снэпчат" видео из места событий, в котором сообщает, что перед его глазами застрелили девушку в голову.

    Шокирующее минутное видео показывает, как Билзерян бежит и одновременно рассказывает происходящее на фоне стрельбы.

    Дэн Билзерян — 35-летний венчурный капиталист, профессиональный игрок в покер, миллионер и просто плейбой. Его уже прозвали "королем Инстаграма". Все, что делает он — делится своей роскошной жизнью: спортивными автомобилями, красивыми домами, оружием и сексуальными красотами.

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