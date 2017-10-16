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    США поддержали единый Ирак и требуют не отвлекаться от борьбы с ИГ

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    По словам представителя Пентагона, несмотря на неудачное решение правительства Иракского Курдистана провести в одностороннем порядке референдум о независимости, диалог остается наилучшим способом устранить имеющиеся трения.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Пентагон в воскресенье призвал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

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    "Мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации напряженности. Мы выступаем против насилия с любой стороны и призываем избегать дестабилизирующих действий, которые отвлекают от борьбы против террористической группировки "Исламское государство" и еще больше подрывает стабильность Ирака", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Лоры Сил, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Там подчеркивается, что американская сторона "поддерживает единый Ирак".

    Представитель Пентагона отметила, что "несмотря на неудачное решение правительства Иракского Курдистана провести в одностороннем порядке референдум о независимости, диалог остается наилучшим способом устранить имеющиеся трения". Она также добавила, что американское военное ведомство "по-прежнему сфокусировано на борьбе против ИГ".

    "Мы призываем все стороны в регионе сфокусироваться на этой общей угрозе и не способствовать разногласиям среди иракцев", — сказала представитель Пентагона.

    Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации. Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук.

    Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

    Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.

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