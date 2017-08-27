Зачистка от боевиков последнего оплота ИГ в Ираке

"Мы наблюдали в последние дни, что иностранцы из ИГ вместе со своими семьями ушли в деревню в глубь пустыни, но не в Синджар (курдский город, находится в непосредственной близости от сирийской границы — ред.)", — рассказал Аль-Джабери.

В настоящее время Синджар находится под руководством администрации Иракского Курдистана, в самом городе и большинстве близлежащих деревень расположены силы пешмерга. Синджар был освобожден от ИГ в 2015 году отрядами пешмерга при поддержке других курдских сил.

Бригадный генерал отметил, что боевики ИГ из числа местных жителей сбежали со своими семьями заранее. "Но они не бежали разом колонной, они бежали поочередно", — добавил командир "Нейнава".

Генерал рассказал, что Талль-Афар на протяжении нескольких месяцев был окружен, однако были контрабандисты переправляли людей из окружения за пять тысяч долларов за человека.

Смотрите также: Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула

"Мы оставили связь между силами безопасности и гражданами и между силами безопасности и правительством с другой стороны (в Мосуле и других освобожденных городах — ред.). Если такая связь сохранится, то ИГ не вернется", — заявил аль-Джабери.

Генерал подчеркнул, что в случае ухудшения отношений между правительством и местными жителями боевики смогут создать себе благоприятную почву для возвращения.

Ранее он сообщил, что город полностью освобожден от террористов, идет зачистка.

Талль-Афар был последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Операция по освобождению города началась 20 августа.