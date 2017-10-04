Удары ВКС РФ по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии

По данным Минобороны, в результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и сейчас находится в критическом состоянии.

Кроме того, уничтожено 12 полевых командиров этой террористической группировки, в том числе ближайший помощник аль-Джуляни.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за двое суток в Сирии на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство", более 170 террористов ранены.