наверх
04.10.201711:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Удары ВКС РФ по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии

    (обновлено: )68
    Минобороны РФ в среду опубликовало видеозапись авиаударов по объектам запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии.
    RT на русском

    По данным Минобороны, в результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и сейчас находится в критическом состоянии.

    Кроме того, уничтожено 12 полевых командиров этой террористической группировки, в том числе ближайший помощник аль-Джуляни.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за двое суток в Сирии на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство", более 170 террористов ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конституционный суд Украины
    Принятие Пенсионной реформы
    Города Мира. Верона
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе