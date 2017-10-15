Северная Корея готовит новые ракетные испытания - СМИ

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина.

Разведка США и Южной Кореи утверждают, что КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям. Об этом сообщает южнокорейская газета "Тона Ильбо"

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По информации издания, американские спутники заметили маневры мобильных пусковых установок КНДР в четырех местах, включая окрестности Пхеньяна.

По данным разведки, Северная Корея в ближайшее время может провести новый запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и испытания других типов вооружений.

Спецслужбы США и Южной Кореи также не исключают, что КНДР может запустить несколько ракет одновременно из разных точек.

Ранее сообщалось, что Северная Корея угрожает запустить ракеты в направлении острова Гуам, который является территорией США. КНДР предупреждает, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.