Северная Корея готовит новые ракетные испытания - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина.
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По информации издания, американские спутники заметили маневры мобильных пусковых установок КНДР в четырех местах, включая окрестности Пхеньяна.
По данным разведки, Северная Корея в ближайшее время может провести новый запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и испытания других типов вооружений.
Ранее сообщалось, что Северная Корея угрожает запустить ракеты в направлении острова Гуам, который является территорией США. КНДР предупреждает, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.