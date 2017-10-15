Из Одессы. Как "минималка" изменила экономику страны

РИА Новости Украина

1 января в Украине вдвое повысили минимальную зарплату — с 1 600 до 3 200 гривен. Настало время разобраться, привело ли данное нововведение к обещанному радикальному улучшению жизни граждан, пишут Юрий Ткачёв и Руслан Бизяев.

Определённый положительный эффект, безусловно, имеется. По данным Госкомстата, средние зарплаты в августе 2017 года выросли на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Однако хорошие новости на этом, пожалуй, заканчиваются.

Об опасности столь радикального применения административно-командных мер в экономике накануне утверждения "реформы" говорилось неоднократно. Действительно, повышать зарплаты — это, конечно, здорово. Однако каждое такое повышение должно быть обеспечено определёнными показателями экономического роста — а вот с этим делом в Украине наблюдаются трудности.

Даже по базовым оценкам правительства, ВВП Украины в 2017 году должен был вырасти лишь на 3%, что явно не даёт достаточных оснований для столь резкого повышения. В реальности же по итогам первых двух кварталов ВВП увеличился на 2,4%, а по итогам года, согласно прогнозам НБУ, он составит не более 1,8%.

По итогам августа 2017 года основной локомотив экономики — промышленность — так и не вышел из состояния спада: за 8 месяцев объёмы промышленного производства в Украине сократились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продолжается "инвестиционная зима": за 5 месяцев 2017 года в страну зашло всего 525 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Забрать у богатых и отдать бедным"

Во-первых, с положительным эффектом от повышения зарплат столкнулись далеко не все. Впрочем, по официальной статистике всё тоже очень хорошо: по данным соцопроса НБУ, повысить зарплаты работникам были вынуждены 83% предприятий. В первую очередь, "реформа" коснулась бюджетного сектора — т.е. тех предприятий, которые по определению вынуждены платить своим сотрудникам «белую» зарплату. Так, в секторе госуправления зарплаты выросли на 54,8%, в образовании — на 52,7%, в здравоохранении — на 43,9%.

УНИАН Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, что капитальные инвестиции в Украине увеличились на 21%

Как удалось этого добиться при почти неизменных бюджетах предприятий? А очень просто — путём старой-доброй уравниловки, когда необходимость повышения зарплат низкооплачиваемым сотрудникам компенсировали за счёт срезания премий и надбавок тем, кто получал больше.

Более того, 8,3% участников опроса НБУ отметили, что вынуждены будут сокращать оклады работников ради выхода на «минималку» для других сотрудников.

В результате зарплаты квалифицированных и неквалифицированных сотрудников практически выведены на один уровень (молодой врач может получать столько же, сколько медсестра или уборщица).

И эти люди что-то говорят нам про "декоммунизацию"?

…и всё равно мало.

Во-вторых, даже поднятие зарплат "административно-командным" методом не позволило пока отыграть падение её реальных размеров за предшествующие 4 года.

Если в августе 2013 года средняя зарплата составляла 2,2 размера официально рассчитанного фактического минимума, то в мае 2017 года только 1,8 прожиточного минимума (с учётом НДФЛ). Средняя заработная плата в долларах в августе 2017 года была эквивалентна приблизительно 279 долларов США (официальный курс НБУ 24,44 гривен за доллар), что на 30,9% выше уровня мая 2016 года (197,7 доллара), но на 11,1% меньше уровня мая 2014 (291,2 доллара). По сравнению с маем 2013 года — зарплата ниже в 0,6 раза (400,8 доллара).

Увольнения и долги

Однако даже за счёт "внутреннего перераспределения" зарплат предприятиям не удаётся вполне справиться с возложенными на них "высокими капиталистическими обязательствами". Результатом становятся две крайне неприятные тенденции: рост безработицы и увеличение долгов по зарплате.

РИА Новости Украина Долги украинцев за "коммуналку". Инфографика

Только по официальным данным число трудоустроенных по итогам первого полугодия 2017-го сократилось на 122 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Уровень безработицы (подсчитанный по методологии Международной организации труда) вырос до 10%, что на 0,2% выше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2017 году в Украине закрылись свыше 253 тысяч физлиц-предпринимателей.

Разумеется, лишь часть этих "увольнений" означает, что люди действительно потеряли работу: в целом ряде случаев предприятия просто переводят своих сотрудников на зарплату в конвертах. Однако и в этом случае позитивным данное явление не назовёшь — особенно с оглядкой не недавно принятую пенсионную реформу.

Вызывает беспокойство и рост задолженности по зарплатам. С начала года она выросла на 29,5% и на 1 сентября 2017 года составила 2 миллиарда 359 миллионов гривен против 1 миллиарда 791 миллиона на начало года. При этом весьма тревожно выглядит рост долгов по зарплатам именно на работающих предприятиях (1 миллиард 231 миллион гривен).

Говоря о проблеме долгов по зарплатам, правительство привычно пеняет на Донбасс, однако при этом лукавит. С начала года задолженность по зарплате выросла в 15 из 25 областей Украины, причём, к примеру, в Волынской области долги по зарплате выросли на 53,7% против 22,4% в Донецкой области. На 29,9% выросли долги по зарплате в Черкасской области, на 15,5% — в Ровенской, на 7,8% — в Харьковской, на 7,6% — в Днепропетровской.

Рост цен и инфляция

Логичным и ожидаемым результатом роста минимальных зарплат стала инфляция. С самого начала 2017 года потребительские цены в Украине уверенно росли на 1-1,5 процента ежемесячно, а в сентябре подскочили на целые 2%. В результате с начала года инфляция превысила 10% (для сравнения, за весь 2016 год инфляция составила 12,4%). И это, по всей видимости, далеко не конец: дело в том, что для экономики свойственна определённая инертность, и в ряде отраслей подорожание в связи с ростом минимальных зарплат в начале года началось лишь сейчас.

Особенно тревожным выглядит рост цен на продукты питания, с начала года подорожавшие на 13,7%. Высокие темпы роста цен на еду, по прогнозам Ассоциации поставщиков торговых сетей, сохранятся в лучшем случае до следующей весны.

Поспособствовала этому, кстати, и отмена госрегулирования цен на продукты питания в июле 2017 года.

Как бы там ни было, инфляция в 2017 году, по всей видимости, превысит не только оптимистические прогнозы НБУ (8,2%) и Кабмина (11,2%), но и куда более скептические прогнозы МВФ (15,2%). Что же касается продуктов питания, на приобретение которых приходится половина от всех расходов украинцев, то цены на них могут по итогам года вырасти на 20-25%.

В результате положительный эффект от повышения зарплат будет в значительной степени нивелирован уже к концу этого года.

Заключение

Инициатива правительства по резкому повышению минимальных зарплат всегда вызывала неоднозначное мнение экспертов и аналитиков. С одной стороны, эта мера могла способствовать оживлению потребительского рынка, а значит, дать толчок рост ориентирующимся на этот сектор экономики предприятиям. С другой — способ, которым это было сделано, не мог не вызвать роста инфляции, грозящий уничтожить все позитивные "завоевания".

На практике, как мы видим, худшие ожидания всё-таки не оправдались, хотя и особого положительного эффекта повышение зарплат не дало. Более того, некоторые негативные последствия этого повышения начинают срабатывать только сейчас, так что окончательно судить об итогах "реформы" можно будет лишь в начале 2018 года.

Ясно одно: подобные способы стимулирования экономики могут эффективно сработать лишь в условиях, когда в целом "экономический организм" государства здоров и испытывает лишь локальные трудности, вызванные теми или иными временными затруднениями. В случае же украинской экономики, представляющей собой сложный клубок системных проблем и неурегулированных кризисов, шоковая терапия любого рода противопоказана.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пожилая женщина на рынке

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К сожалению, украинское правительство вместо решения этих проблем занято в основном ублажением кредиторов из МВФ, бесконечными поисками "руки Кремля" в своём кармане и запуском экономических фейерверков для населения. И это не может не расстраивать.