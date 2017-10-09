Белый дом разработал новые предложения по ограничению миграции в США

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Белый дом направил в конгресс США новые предложения по изменениям в миграционной сфере, заявил журналистам директор по вопросам законодательства американской администрации Марк Шорт.

По его словам, предложения направлены лидерам республиканцев и демократов обеих палат конгресса.

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Шорт уточнил, что предложения касаются в частности создания фонда для строительства стены на границе с Мексикой, упорядочивания визовых вопросов, введения системы электронной проверки трудовых мигрантов, увеличения числа судей по вопросам миграции, а также сотрудников соответствующих служб.

Проведение миграционной реформы в США было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Однако пока в конгрессе у главы государства недостаточно голосов для безусловного принятия всех его предложений.

Ранее Трамп отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте (DACA). Это вызвало серьезное недовольство демократов в конгрессе. В ответ президент предложил разработать компромиссный вариант закона, который бы легализовал статус таких лиц.

Сейчас, по словам представителей администрации США, предлагается запретить въезд в страну детей без сопровождения взрослых, которые приезжают в основном из стран Центральной Америки.