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    Трамп подпишет новый указ по иммиграции в пятницу - СМИ

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (31)

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    По информации американских СМИ, в новом указе Дональда Трампа будет идти речь об "экстремальной проверке" мигрантов, въезжающих и находящихся на территории США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подпишет новый указ по иммиграции в пятницу взамен уже имеющемуся, сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на администрацию США.

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    Согласно данным телеканала, в новом указе будет идти речь об "экстремальной проверке" мигрантов, въезжающих и находящихся на территории США.

    Между тем, как сообщило агентство Рейтер, указ может быть подписан и "в любое время на следующей неделе".

    Ранее администрация Трампа отказалась на время от апелляции на решение суда приостановить действие иммиграционного указа президента, подписанного в конце января. Ожидается, что Трамп подпишет новый указ по этому вопросу.

    Министерство внутренней безопасности США во вторник опубликовало два меморандума, которые содержат комплекс мер по реализации уже существующего законодательства в сфере иммиграции. Из меморандумов следует, что администрация намерена существенно ужесточить правила депортации нелегальных мигрантов. Критики Трампа предполагают, что новая политика может затронуть несколько миллионов человек из примерно 11 миллионов мигрантов, находящихся в США не на законных основаниях.

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