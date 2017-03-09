Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Штаты Нью-Йорк и Вашингтон намерены оспорить новый иммиграционный указ Трампа, говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана в Twitter.

"Сегодня генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом", — говорится в заявлении.

— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 9 марта 2017 г.

Шнайдерман также ожидает, что к иску присоединится штат Миннесота.

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Трамп подписал в понедельник новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.

Новый указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из списка стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет на въезд также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США. В "черный список" на 90 дней попали граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.

Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.