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    Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (87)

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    Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом.
    Города мира. Нью-Йорк. Статуя свободы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Штаты Нью-Йорк и Вашингтон намерены оспорить новый иммиграционный указ Трампа, говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана в Twitter.

    "Сегодня генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом", — говорится в заявлении.

    Шнайдерман также ожидает, что к иску присоединится штат Миннесота.

    Читайте также: Проблемы Трампа с мигрантами: "за" и "против"

    Трамп подписал в понедельник новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.

    Новый указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из списка стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет на въезд также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США. В "черный список" на 90 дней попали граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.

    Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.

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