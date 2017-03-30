Суд на Гавайях продлил вердикт о блокировании иммиграционного указа Трампа

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Федеральный судья в американском штате Гавайи продлил действие вердикта, блокирующего новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.

Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, судья Деррик Уотсон выдал такое предписание после проведения судебных слушаний.

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Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

После этого Уотсон приостановил действие данного указа.

Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен. Первый указ был также приостановлен судом.