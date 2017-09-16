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    Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (100)

    (обновлено: )10612
    Федеральный канцлер Германии отметил, что российская инициатива об учреждении миссии ООН в Донбассе интересная, однако для снятия санкций "должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем".
    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    МОСКВА, 16 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении России.

    По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций.

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    "Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем", — заявила Меркель в интервью медиагруппе Funke.

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    Она отметила, что российская инициатива об учреждении миссии ООН в Донбассе "интересно". "В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — сказала канцлер.

    Меркель также добавила, что не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу Крыма. По ее мнению, присоединение Крыма к России "противоречит международному праву".

    Ранее Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". Его поддержал кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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