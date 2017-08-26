"Русская партия" Германии и "американская партия" ФРГ

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Политический август в Германии, несмотря на пору отпусков у политиков, выдался непривычно "жарким". На градус внутреннего противостояния в первую очередь повлиял тот факт, что американцы, несмотря на увещевания Ангелы Меркель, без всяких консультаций и учета замечаний немцев, приняли новый санкционный закон против РФ. Как он будет работать на практике, предстоит еще узнать, но в моральном аспекте Германия получила своеобразную "пощечину". И указание на ее место в приоритетах США. Место – вассала. Без права голоса и уж тем более "вето".

Реакция последовала от политиков, не занимающих ныне высших постов в немецком правительстве. Речь, прежде всего, об экс-канцлере Герхарде Шредере. Последнему было предложено место в наблюдательном совете "Роснефти", которая ныне под европейскими санкциями. Несмотря на то, что ряд политиков резко отрицательно отнеслись к подобному предложению и публично об этом высказались, "обвиняемый" ответил: "Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливым" (из интервью Шредера швейцарской газете Blick).

За подобное заявление Генсек баварской партии ХСС Андреас Шоер назвал экс-канцлера "русским наемником". В контексте этого скандала всплыла давняя история о том, что в свою бытность главой государства Герхард Шредер, буквально за считанные дни до ухода подписал правительственные гарантии на 850 млн. евро под строительство "Северного потока". А потом возглавил кампанию, которая этот самый "Северный поток" строила. Однако уличить экс-канцлера в коррупции или работе на "русских" ни тогда, ни теперь никто не смог. По одной простой причине. Никто, подписанных им госгарантий, не истребовал.

За свою чистоту и прозрачность Шредер публично отвечает и теперь. Так он сообщил, что свой оклад в "Роснефти" видит в размере 298 тыс. евро в месяц (350 тыс. долларов США). Почему он открыто об этом говорит? Просто понимает, что будут "уличать" в коррупции. И если станут проверять, то у тамошних фискалов есть база, по которой можно сличить приход и траты.

Не поддержал однопартийца и нынешний лидер социал-демократов Мартин Шульц. Последний полагает, что согласие Шредера на работу в "Роснефти" может негативно сказаться на рейтинге партии. Однако такое допущение, безусловно, под вопросом. По причине того, что абсолютно неясно, что в настоящее время преобладает у немцев в умонастроении: русофобия или американонеприязнь.

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Кроме Шредера и перед его "скандалом" русскую партию в немецком политическом оркестре исполнили еще два солиста. Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что с РФ можно постепенно начать снимать санкции, если ее руководство продемонстрирует существенный прогресс в прекращении войны на Донбассе. По крымскому вопросу Линднер был еще более определенным, заявив, что это тот случай, "когда история учит тому, что конфликты надо заморозить, чтобы иметь возможность перейти к их более позднему постепенному решению". Позицию Линднера во время его пресс-конференции поддержал уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ, Украиной и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (представитель СДПГ).

Парадоксально, но точку зрения главы партии свободных демократов публично одобрила кандидат в канцлеры от немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт. Она заявила, что разделяет подход Кристиана Линднера к "российской проблеме". Притом, что в остальном они политические противники.

По словам Вагенкнехт, ради мира в Европе необходимо срочно вернуться к "политике разрядки" в отношениях Москвой. "Если СвДП (Свободная демократическая партия) вспомнила про эти внешнеполитические традиции, это можно только приветствовать", — заключила она.

С учетом предстоящей "жаркой" политической осени в Германии можно предположить, что подобные заявления за пределами официального политического дискурса Берлина, отражают растущую фронду в среде крупных промышленников и предпринимателей страны. И политики, которые с официозом не связаны, таким образом посылают сигнал недовольным, о необходимости финансовой поддержки их политических сил. С тем, чтобы их недовольство линией Меркель на безусловную поддержку позиции США в отношении бизнеса с РФ, могло обрести реальные политические формы.

Не исключено также, что сама Ангела Меркель, через фактического союзника по коалиции Кристиана Линднера, демонстрирует своим заокеанским партнерам, что и она под "давлением" оппонентов может быть вынуждена изменить свой внешнеполитический курс.

Жесткая же публичная позиция Герхарда Шредера по вхождению в наблюдательный совет "Роснефти", по сути, пробный шар на "слабо" американцам. Ведь экс-канцлер провоцирует последних на включения себя в число персональных "жертв" от санкций. Если он избежит этой участи, то создаст прецедент и возможность оспаривать их по другим персоналиям. Кроме того, покажет европейской бизнес-элите, что наказывать будут не всех и можно пренебречь угрозой.

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В случае если американцы поставят на него тавро "наказан", то масштабы общественного недовольства и возмущения в Германии, в частности, и в старой Европе в целом, трудно себе даже представить. Ну а у самого Шредера, при реализации последнего сценария, появляется блестящая возможность снова стать национальным лидером. И будущим канцлером.