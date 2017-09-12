Рейтинг "ПриватБанка" растет за счет санкций против банков РФ - эксперт

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Кризис в банковском секторе Украины завершен. Кроме этого в секторе восстанавливается полноценный рост. Таковы итоги "Рейтинга надежности банковских депозитов", который составило Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг".

Так, из 70 банков, за которыми постоянно наблюдает агентство, отрицательного чистого процентного дохода по итогам первого полугодия не было ни у кого.

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Итоги рейтинга прокомментировал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Хочу обратить внимание, что второй рейтинг подряд у нас нет банков с российским государственным капиталом. Потому что мы не можем сейчас прогнозировать, как на них повлияют эти санкции, к которым уже включился и НБУ, хотя там, возможно, неплохие показатели, но публично сказать о депозитах этих банков не можем. Когда их убрали, соответственно, некоторые были перемещения. Скажем, переместился "ПриватБанк", потому что он показал стабильный результат", — заявил эксперт.