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    Рейтинг "ПриватБанка" растет за счет санкций против банков РФ - эксперт

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин заявил, что в "Рейтинг надежности банковских депозитов" не включены банки с российским капиталом.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Кризис в банковском секторе Украины завершен. Кроме этого в секторе восстанавливается полноценный рост. Таковы итоги "Рейтинга надежности банковских депозитов", который составило Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг".

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    Так, из 70 банков, за которыми постоянно наблюдает агентство, отрицательного чистого процентного дохода по итогам первого полугодия не было ни у кого.

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    Итоги рейтинга прокомментировал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Хочу обратить внимание, что второй рейтинг подряд у нас нет банков с российским государственным капиталом. Потому что мы не можем сейчас прогнозировать, как на них повлияют эти санкции, к которым уже включился и НБУ, хотя там, возможно, неплохие показатели, но публично сказать о депозитах этих банков не можем. Когда их убрали, соответственно, некоторые были перемещения. Скажем, переместился "ПриватБанк", потому что он показал стабильный результат", — заявил эксперт.

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