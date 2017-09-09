Чувствуете, как долговая петля все туже затягивается на шее?

Денис Гаевский, обозреватель

На днях стало известно, что размер государственного и гарантированного государством долга установил очередной антирекорд, превысив $76 млрд. Выходит, что с начала года госдолг вырос, ни много, ни мало, на $5 млрд.

В целом же, за период пребывания у власти "команды реформаторов" внешний госдолг вырос на $11 млрд, а совокупный долг в гривневом эквиваленте вырос в 3,3 раза – до 1,97 трлн грн. Это составляет более 80% от ВВП, притом что в начале 2014 года этот показатель был равен 40%.

Помимо взятия кредитов у международных финансовых институций, стремительный рост госдолга объясняется эмиссионным финансированием пресловутой "реформы 3200" и государственных банков; прежде всего "ПриватБанка", в отношении которого экс-владелец Игорь Коломойский не выполнил взятые обязательства относительно покрытия убытков государства, понесенных при национализации, и даже начал судебные разбирательства относительно возврата банка.

Отметим, что внутренний долг, номинированный в гривне, Кабмин предпочел "простить": в мае было принято постановление о выпуске облигаций внутреннего займа на сумму в 229 миллиардов грн (около $ 9 млрд по сегодняшнему курсу) с погашением в 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные "бонды" со сроком погашения в 2017-2030 годах номинальной стоимостью в 221,6 млрд грн и невыплаченным купонным доходом по ним в 7 млрд грн. По сути это завуалированный дефолт по внутренним обязательствам.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина ныне тратит более 100 млрд грн в год только на обслуживание государственного долга, что составляет примерно 4% от ВВП. По итогам 2017 выплата тела внешнего долга и процентов составлит 241 млрд грн – 35% доходной части госбюджета. Для сравнения: данная сумма в 2,5 раза превышает расходы на здравоохранение и в полтора раза больше бюджета Пенсионного фонда.

На фоне роста долговых обязательств Нацбанк рапортует о том, что золотовалютные резервы выросли до $18 млрд – в последний раз подобный показатель был зафиксирован еще в начале 2014 года. Однако на сегодняшний день ЗВР покрывают внешний долг лишь на 23,5%, а структура нынешних резервов принципиально иная – в значительной степени это кредиты МВФ и скупленная валюта у коммерческих банков, т.е. население уже не первый год ежемесячно сдает в обменные пункты на сотни миллионов долларов больше, чем покупает. После того, как летом "прожигались" валютные заначки населения (отпуски, сбор детей в школы) на фоне некоторого укрепления гривны, курс национальной валюты вновь пошел вниз.

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Понятно, что бенефициары подобных валютных "качелей" восседают в самых высоких киевских кабинетах. Кроме того, рост курса доллара приводит к увеличению поступлений НДС, а значит появляется больше денег, пускай и обесцененных, на различные социальные подачки, обещанные властями, вроде "осовременивания пенсий". Наконец, рост курса доллара правящая верхушка может использовать в политтехнологических целях – дескать, без нового кредита МВФ курс взлетит до небес, следовательно во имя транша необходимо провести через парламент целый ряд антисоциальных реформ.

Теоретически девальвация могла бы дать толчок развитию отечественной экономики, однако это возможно лишь при проведении активной политики импортозамещения. Ясное дело, что выбранный политэкономический курс под названием "аграрная сверхдержава", не предполагает ничего подобного. Сколько не девальвируй гривну, а сбалансировать таким образом внешнеторговый баланс в условиях, когда для производства на экспорт даже продукции с низкой добавленной стоимости необходимы значительные объемы валютного импорта (энергоносители, оборудование, удобрения и т.д.), возможным не представляется.

Поскольку ключевая задача действующей власти – пролонгация пребывания у руля государства после 2019 года, то представляется, что уровень государственного долга будет продолжать стремительно расти, ведь собственные источники доходов Украины продолжают пересыхать.

Необходимо как-то задобрить ключевой электорат – бюджетников, пенсионеров, силовиков – увеличивая хотя бы номинально денежные выплаты и сохраняя льготы в нынешних объемах.

Вместе с тем, до конца 2020 года Украине 2020 необходимо выплатить до 20 млрд внешних долгов (что составляет 75% доходной части госбюджета-2017), притом это без учета возврата $3,5 млрд по выкупленным Москвой в декабре 2013 еврооблигациям и вероятных выплат в $1,7-2 млрд по решению Стокгольмского арбитража, где все еще судятся "Нафтогаз Украины" и "Газпром". Впрочем, нельзя исключать того, что внешние кредиторы вновь пойдут на реструктуризацию долговых обязательств, но на куда более кабальных для Украины условиях даже по сравнению с реструктуризацией имени Яресько (напомним, что по действующему соглашению с 2021 года Украина обязана выплачивать миллиарды долларов, если рост ВВП будет превышать 3%)– все будет зависеть от того, какие дальнейшие планы Запада в отношении Украины и на кого будет сделана ставка на выборах в 2019 году.

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В общем, приходится констатировать, что долговая петля затягивается на шее Украины все туже, следствием чего является отказ государства от выполнения значительной части социальных обязательств и разрушение реального сектора экономики. И это все будет тянуться долгие годы, если не десятилетия.