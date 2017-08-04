Патовая ситуация. У Украины нет резервов для покрытие госдолга

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина выплатила Международному валютному фонду 450 миллионов гривен. Это первая с момента начала программы stand-by выплата по кредиту.

Платеж гасили за счет золотовалютных резервов. И сейчас их размер составляет около 18 миллиардов долларов.

Читайте также: Депозиты не покрывают инфляцию, и это трагедия — экономист

На фоне этой успешной выплаты неоднозначно звучит информация о том, что министра финансов Александра Данилюка Генпрокуратура подозревает в уклонении от уплаты налогов. И это накануне выхода Украины на внешние рынки капиталов, следующей стадии переговоров с МВФ и ключевого этапа бюджетного процесса.

Насколько большие долги Украины, и как мы их собираемся погашать, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономический эксперт Андрей Вигиринский.

РИА Новости Украина Андрей Вигиринский

У вас есть какие-то данные о том, произошла все-таки эта проплата — 450 миллионов долларов или не произошла?

— Да, на одном из информационных ресурсов НБУ заявило о том, что проплата осуществлена, и в принципе, не было оснований для того, чтобы ее не проводить. Резервов хватает, плюс чистой валютной позиции незаимстованных средств в структуре финансовых резервов, их тоже достаточно. Они составляют около 4,5 миллиардов. Поэтому в этом году мы свои обязательства перед МВФ за счет международных резервов, которые есть в НБУ, 100% закроем. Кстати, выплаты будут еще в ноябре, кажется, и в декабре. Общая сумма — около 600 миллионов. Это именно в пользу МВФ. Помимо этого, еще обслуживается государственный долг по ценным бумагам другим.

Мы погашаем этот долг за счет своих накоплений и золотовалютных резервов? Потому что мы же ранее получили миллиард от МВФ. И в этом году мы должны им миллиард выплатить?

— Тут вопрос в том, куда идут деньги, полученные от МВФ. Они как раз и зачисляются в международные резервы. И использование, скажем так, ограничено в возможностях использование этих средств. В том числе, одна из опций, которая разрешена, это погашение внешнего долга. То есть никто не скрывает того, что МВФ кредитует, и после этого некоторые части мы этими же деньгами и покрываем свои долги. Поэтому это абсолютно нормальная практика. Когда заканчивается программа, допустим, stand-by, она, правда, закончилась, ИФФ, которая сейчас у нас длиться с МВФ, все равно необходимы деньги для того, чтобы тот долг, который вы взяли, возвращать. И поскольку пока разговор не идет о следующей программе с МВФ, министр финансов заявляет о том, что мы будем выходить на внешние рынки заимствования. Тем самым одалживая деньги за границей на рынке открытого капитала, и конкурентном рынке, и погашать за его счет в том числе займы, которые мы брали и перед МВФ, и по другим кредитам. То есть все время происходит замещение. Это стандартная схема, когда никто в ноль не закрывает свои долги государственные, всегда одалживается для того, чтобы погашать предыдущие кредиты.

Насколько уровень сегодняшней задолженности является критическим? Владимир Гройсман ранее говорил о том, что наши долги — это около 80% ВВП. Это много или мало?

— Это прилично. Это очень даже много для нашей страны. Потому что, во-первых, это валютные позиции, во-вторых, у нас не настолько укрепилось ВВП, и рост не настолько стабильный. И давайте говорить откровенно, тех резервов, которые у нас есть, недостаточно для того, чтобы покрыть общегосударственный долг, там около 70 миллиардов, при наличии 18 миллиардов международных резервов, покрыть общий долг в 70 или 80 миллиардов — это не складывается математика. Основной упор по долгу, на который стоит обращать внимание, это ситуативная нагрузка, которая будет даже не в этом году, а в следующем, и в 2019. Там общая сумма и с МВФ, и с обслуживанием кредитов, полученных от других кредиторов, составляет около 19 миллиардов. Поэтому если мы не выходим на рынок заимствований, если мы не пересматриваем, вернее, не подписываем уже пятую и шестую версию меморандума с МВФ, который предусматривает выделение очередных траншей, то наша ситуация становится немножко критической. Потому что валюты в целом не будет хватать, резервов не будет хватать для того, чтобы погашать долги. И перспектива длинная, МВФ от нашего финансирования не отказывается, а внешние заимствования — это 2018 год, там поживем — увидим. В целом, если в этом году произойдет два пересмотра, на которые рассчитывает, опять же таки, Данилюк, то есть, я так думаю, в идеале это будет октябрь и, может быть, декабрь, то мы теоретически можем получить от трех до четырех миллиардов. НБУ рассчитывает по-разному приход валюты за счет заимствования от МВФ. В одном инфляционном отчете они пишут три миллиарда, в другом уже рассчитывают на 4,5 миллиарда. Поэтому тут будет зависеть от того, на каких условиях сойдутся в переговорном процессе НБУ, Минфин, Кабмин и МВФ.

С другой стороны, мы ведь пока так и не выполнили все условия, которые МВФ выдвигал в качестве обязательных для предоставления следующего транша. Там, помимо принятия пенсионной реформы, и аграрная реформа, и антикоррупционный суд, и еще много чего такого, что вряд ли имеет шансы пройти без проблем через ВР?

— В том-то и дело. Понимаете, мы же оптимистически с вами говорим, что в лучшем случае — в октябре пересмотрят. Это с расчетом на то, что в сентябре ВР соберется, проголосует во втором чтении пенсионную реформу. Это при нескольких тысячах правок в законопроект, которые могут его просто переписать, изменить до неузнаваемости. Само принятие закона не будет означать для наших международных партнеров наличия реформы. Это раз. Дальше у нас вопрос висит с приватизацией. Это очень важные вопросы кадровые, кстати, вот мы говорим о том, что меморандум со стороны Украины подписывает глава НБУ. У нас полноценного главы НБУ на сегодня нет. Гонтарева ушла в бессрочный отпуск, и на должность уже не вернется. Нужно решать кадровый вопрос — раз. Плюс рынок земли. Если идти путем официальным, у нас есть меморандум, в котором есть маяки, которые должны быть выполнены. И там написано, и то, что касается приватизации, кстати, которая у нас тоже не заработала, и она, является сейчас очень важным элементом программы сотрудничества с МВФ, просто потому, что этот способ активизировать экономику. МВФ же нацелен на то, чтобы не просто дать деньги и забрать, там есть процент обслуживания долга, доходности. А доходность должна быть из роста, из внедрения реформ. И промышленность восстановить интенсивно, побудить ее к росту, может только внешний инвестор либо внутренний инвестор, если выиграет он приватизационный конкурс, какой-то украинский бизнесмен. Но приватизация у нас тоже не работает. И главы ФГИ тоже нет. И поэтому если смотреть оптимистически, что ВР консолидируется и поймет необходимость принятия законов, и в сентябре все примет, то вполне возможно, что на октябрь можно рассчитывать, что МВФ сядет за стол переговоров и быстро примет решение. Обычно, когда все хорошо, эта программа выполняется, эти решения принимаются быстро. С другой стороны, мы можем попасть в украинскую конъюнктуру политики, которая затормозит полностью этот процесс. И в лучшем случае дождемся к концу года, может быть, очередной транш, но его размер тоже будет под вопросом.

Если, допустим, все требования от МВФ, ключевые требования, не выполняются, что тогда? Мы вообще не получаем транш или получаем некую достаточно небольшую сумму? И насколько это будет критично для экономики?

— В этoм году в целом, для обслуживания нашего госдолга мы можем обойтись без транша МВФ. Но если мы не выполняем те реформы, которые предусмотрены, у нас появятся внутренние проблемы в экономике, потому что не будет драйверов для ее роста. А не будет стимулов, драйверов для ее роста, не будет роста ВВП, не будет откуда потом долги погашать в последующем 2018, 2019 году. Мы все равно не используем транши МВФ. Но мы можем использовать внешние инвестиции. А внешний инвестор смотрит по состоянию на сегодня, смотрит на нашу страну, как на страну-банкрота. То есть туда, куда деньги вливать абсолютно нельзя. Единственным индикатором, который для него может быть сигналом вложить деньги в нашу страну, это то, что МВФ, как организация-донор, которая дает деньги только в случае, если страна двигается путем развития, соответственно, подписывает меморандум, и соответственно, выделяются какие-то определенные транши. Вот это идет сигнал инвестору.

И наша заинтересованность как страны в том, чтобы этот внешний инвестор приходил к нам в Украину. На внешнем рынке и рынки капитала, они… избыток ресурса, понимаете. Не будет инвестор приходить в страну, в которой неопределенность в судебной реформе, а судебная реформа — это как раз та защита прав и денег, которые ты сюда вложишь. Кстати, вот почему в вопросе приватизации сейчас делается ссылка на то, что, мол, ребята, вы приходите, приватизируйте, а судебные споры и тяжбы мы будем рассматривать по законодательству Великобритании. Это как элемент защиты. Поэтому нам нужно выполнение программы сотрудничества просто для того, чтобы сюда пришли инвесторы. Если исходить из пессимистического сценария, то нас необратимо ждет в 2018-2019 необходимость новой реструктуризации внешнего долга.

Читайте также: Фотоитоги 4 августа: драки в Одессе и Луцке, суперчемпионство Ломаченко и годовщина полиции

Все эти перипетии с Данилюком повлияют на переговоры с МВФ, с другими кредиторами. Кто-то говорит, что его место хотят освободить якобы для Нины Южаниной.

— МВФ вполне может занять позицию, что, подождите, вот представитель Украины в переговорном процессе — это министр финансов. Министра финансов вы подозреваете в уклонении от уплаты налогов. Что это говорит о его деловой репутации? Поэтому вы сначала, допустим, разберитесь с производством — было или нет. Поэтому подрыв авторитета Данилюка, чтобы это место заняла Южанина, маловероятно, потому что так или иначе необходимо будет человеку, который будет вносить представление в ВР, так или иначе получить одобрение от МВФ.

Ранее экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" заявил, что в 2017 году Украина может обойтись без денег МВФ, поскольку выплаты по внешним долгам небольшие, а в дальнейшем нас спасет только реструктуризация долга.

А специалист отдела продаж ИК Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что государственный долг Украины больше здорового уровня, но пока не критичен для экономики.