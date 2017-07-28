Госдолг Украины: два с половиной бюджета на ветер

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины за июнь вырос на 0,44%, или на $330 млн – до $75,01 млрд, сообщило Министерство финансов Украины на своем официальном сайте.

Сумма долга равнозначна двум с половинам государственным бюджетам страны. Соотношение госдолга к ВВП превысило 80%, что является довольно опасным показателем, который свидетельствует о приближению к преддефолтному состоянию.

Если госдолг составляет 100% ВВП, то у страны высокий шанс оказаться в состоянии дефолта, если она не сможет найти новые займы для покрытия предыдущих долгов. Страны с очень развитыми экономиками (США, Италия) находят подобные ресурсы, поэтому дефолты им не страшны. У нашей страны крайне мало шансов выйти из подобной кабалы, поэтому вероятность банкротства Украины остается очень высокой. Динамика наращивания госдолга также впечатляет. Если два года назад соотношение госдолга к ВВП составляло 70%, то сейчас более 82%.

Интересен и внутренний расклад по долгам. 35% долга составляет внутренний долг, 50% – внешний долг, 15% – гарантированный государством долг.

Внутренний долг оценивается в 26 миллиардов долларов, более 90% – это задолженность по государственным ценным бумагам (ОВГЗ) разных годов выпуска. Внешний долг составит 37,2 млрд долларов. Из них – 14,77 миллиардов приходится на долги международных финансовых организаций (5,36 млрд долларов), 19 миллиардов – на долги по ценным бумагам, выпущенных за рубежом.

11,75 долларов приходится на гарантированный государством долг, из которых 11 миллиардов – зарубежные заимствования под гарантии украинского государства.

За 5 месяцев текущего года государственный и гарантированный государством долг вырос в долларовом эквиваленте на $3,71 млрд долл., или на 5,2%, – до $74,68 млрд.

"Общеизвестный критерий, когда государственный долг превышает 60% то это уже означает, что страна попадает в опасную зону, и велика угроза невыполнения обязательств по долгам. А невыполнение обязательств по долгам, как известно, называется дефолтом, поэтому все идет в задуманном направлении.

Лучше становиться не будет, уже несколько лет мы по вопросу долга говорим одно и тоже, что долги опасно высоки, что стоимость обслуживания долгов чрезвычайно велика.

Премьер на днях упоминал, что на обслуживание долгов тратится более 100 миллиардов гривен в год. Это огромные расходы для бюджета, это больше, чем расходы на развитие, здравоохранение и так далее. Политика, основанная на наращивании внешних долгов, она тупиковая", – заявил РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, для того, чтобы расплатится и обслуживать эти долги, правительству необходимо уменьшать другие государственные расходы, в частности, понижать пенсии, повышать тарифы, повышать цены (поскольку это является эмиссионным источники дохода бюджета). Таким образом, за огромные государственные долги простые украинцы расплачиваются уже сейчас.

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По мнению эксперта, правительство должно поставить вопрос о невозможности реструктуризации этих долгов, поскольку их выплатить будет невозможно.

"Уже ясно, что мы должны вести переговоры о списании долгов, в том числе МВФ нужно объяснить, что мы не можем вернуть ему кредиты. И надо предложить, чтобы эти кредиты были списаны, как эти кредиты были когда-то списаны Польше", — отметил Суслов.