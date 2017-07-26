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26.07.201714:54
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    Экономика

    Госдолг Украины превысил $75 миллиардов

    (обновлено: )14910
    Согласно данным Министерства финансов, в долларовом эквиваленте госдолг возрос на $0,33 млрд, однако в национальной валюте сумма госдолга уменьшилась до 1,957,70 трлн грн.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА новости Украина. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в минувшем месяце вырос до 75,01 млрд долл, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

    Вместе с тем, в национальной валюте сумма госдолга уменьшилась до 1,957,70 трлн грн.

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    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    Напомним, Национальный банк Украины ожидает ускорения роста ВВП с ожидаемых в 2017 году 1,9% до 3,2% в 2018 году и до 4% в 2019 году. Соответствующий проект макропрогноза содержится в предложениях НБУ по основам денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

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