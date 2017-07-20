Кабмин незаконно устанавливает тарифы - Землянский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Кабинет Министров Украины не дал согласия на повышение тарифов на газ, которое заложили в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украина".

"Есть предложение, когда мы утверждаем этот план "Нафтогаза", вместе с Минэкономики, Минэнерго и Минфином скорректировать показатели доходной части финансового плана на 2017 год согласно действующим ценам на 1 апреля 2017 года", – отметил вице-премьер-министр Степан Кубов.

Почему Кабмин заблокировал будущее повышение цен на газ, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

То, что правительство не согласовало подорожание газа для населения, — это экономическое или политическое решение?

— Абсолютно политическое решение, как политическими были предыдущие решения о повышении тарифов на газ. Потому что Украина взяла на себя обязательства перед МВФ и вот по исполнению этих обязательств последние три года вот эта тарифная вакханалия, я не нахожу, которую постоянно объясняют экономической целесообразностью, рыночными ценами, реформами рынка, вот здесь происходит то же самое.

Там произошла интересная ситуация. Там произошел своеобразный розыгрыш между "Нафтогазом", профильным министерством, и Кабмином, потому что "Нафтогаз" апеллировал к тому, что согласно 187-му постановлению цена на газ должна определяться с 1 апреля по 1 октября текущего года, и вот если отклонения составят более 10%, в этом случае цена должна быть пересмотрена. Товарищ Кубив предложил не рассматривать такую цену, то есть исходить из старых цен и, соответственно, насколько я знаю, сейчас готовятся изменения в это 187-е постановление в той части, что расчетным периодом будет взят не шесть месяцев, как это должно было быть, а три месяца, а там нет отклонения в 10%. Таким образом, Кабмин, соблюдя юридические формальности, я думаю, прежде всего, это делается не для населения, а для МВФ. То есть сказать: вы ж видите, у нас отклонений нет, все хорошо, поэтому тарифы на газ мы сохраняем на том уровне, на котором были. То есть такие вот политические игры Кабмина.

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То есть "Нафтогаз", в соответствии с взятыми Украиной обязательствами, абсолютно по плану должен был поднять цены на газ на 20% с октября?

— "Нафтогаз" последние три года он утратил свою функцию социальную, потому что "Нафтогаз" рассматривается сейчас как сугубо бизнес-проект, то есть никакой социальной нагрузки, то, что это государственная компания, то, что во главе угла должны стоять интересы потребителей, в первую очередь, а не прибыль компании, которая растет год от года за наш с вами счет. Поэтому НАК идет в абсолютно жесткой логике бизнеса, которая не склонна к сантиментам, сопереживаниям, то есть наша цель – прибыль. Поэтому, будьте добры, с началом отопительного сезона вы должны будете платить восемь с половиной тысяч гривен за тысячу кубометров, а кто не спрятался, я не виноват, это уже проблемы индейцев, которые меня не волнуют. То есть еще раз к началу нашего вопроса – это сугубо политическая игра между всеми участниками этого спектакля, между НАК, профильным министерством и Кабмином.

Почему о подорожании говорится в финансовом плане "Нафтогаза", когда у нас есть профильная Нацкомиссия, которая формирует тарифную политику?

— А вот тут интересная получается штука. Кабмин взял на себя функции комиссии, кстати, совершенно незаконно, устанавливать тарифы для населения, начиная еще с Яценюка. И Гройсман продолжил эту традицию. То есть это абсолютно вне правового поля. Кабмин согласно действующему закону о рынке газа и подзаконных актов не имеет никакого права устанавливать цены, но, тем не менее, административно регулирует. Более того, еще с особым цинизмом называет административно установленные Кабмином цены рыночными. То есть мы же с вами понимаем, что рыночная цена – это та, которая устанавливается в результате спроса и предложения на рынке. А вот здесь идет сугубо жестким постановлением, причем потом звучит политическая риторика заботы о гражданах, о доходах, вы же видите, могли же поднять. Тут еще психологический момент со стороны Кабмина идет: видите, НАК какой нехороший, хотел поднять до 8,5 тысяч, а мы же о вас заботимся, мы вам оставим всего лишь семь тысяч гривен, поэтому, будьте добры, платите. То есть вот такая ситуация.

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Чего стоит ждать? Например, Нацкомиссия скажет: будет повышение.

— А вы подождите, у нас же есть еще блок вопросов относительно того, что весной называли абонентской платой. И уже звучали заявления относительно того, что мы вместо абонентской платы сделаем дифференцированные тарифы в зависимости от региона, то есть, условно говоря, где затраты на содержание сети выше, там тарифы на газ выше. Абонентской платой это называться не будет. Это будет дифференциация по регионам. Поэтому у нас не до 1 апреля 2018 года, а до 1 октября 2017 еще много может измениться, тем более, что Украина взяла, помимо пересмотра цены, на себя обязательства и по введению платы за присоединенную мощность.

То есть осенью рост тарифов вероятен?

— Давайте доживем. Профильное министерство должно до 1 августа на своем сайте поставить цену, которая будет действовать с 1 октября. Вот это будет первая формализация того, что мы видели сегодня на заседании Кабмина. Это раз. Второй момент – мы должны понять, какие предложения будут по корректировке тарифов, вот эта дифференциация, которую, в принципе, правомочно принимать НКРЭ КУ. Это будет второе решение. И я очень сильно сомневаюсь, что к 1 октября тарифы сохранятся на том уровне, на котором они есть сейчас, ведь, по сути дела, с весны тариф был поднят на 80 гривен за тысячу кубометров, и никто об этом не говорит, никто об этом не вспоминает. Мы с вами платили 6,88, а теперь у нас 6,95 и как-то никто не заметил, что чуть-чуть выросла цена. А выросла за счет того, что эти деньги пошли на газораспределительные организации, то есть любые дополнительные расходы, которые правительство хочет передать тем или иным компаниям – НАК "Нафтогазу", газораспределительным компаниям, это все ложится не внутри тарифа уже действующего, а дополнительной нагрузкой на плечи потребителей. Поэтому я думаю, что к 1 октября правительство не изменит свою логику и также будет действовать и дальше.

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Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.