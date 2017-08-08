Активы раздора. Суд в Гааге начал рассматривать иск "Нафтогаза" к России

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Международный арбитражный суд в Гааге начал рассматривать арбитражное заявление НАК "Нафтогаз Украины" к России, свидетельствует информация на сайте гаагского арбитража.

НАК требует компенсацию за активы, потерянные в результате "аннексии Крыма в 2014 году".

Арбитражное заявление было зарегистрировано судом 17 октября 2016 года — иск инициирован "Нафтогазом" и его "дочками" "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины".

Согласно сайту суда, статус иска сейчас – "рассматривается". В письме, полученном судом от РФ 3 февраля, указывается, что инвестиционный договор между Россией и Украиной "не может служить основой для арбитражного разбирательства, чтобы урегулировать" иск истцов. Также Москва "не признает юрисдикцию международного трибунала при PCA (Международный арбитражный суд — Ред.) в том, что касается урегулирования иска", добавляется на сайте суда.

РФ при этом не назначила своих представителей в арбитраже. Украинскую сторону представляет американская юридическая компания Covington & Burling LLP. Состав арбитров уже сформирован.

Ранее "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после присоединения Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

"Нафтогаз" предварительно оценивает убытки группы в 2,6 миллиарда долларов.