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    Экономика

    Активы раздора. Суд в Гааге начал рассматривать иск "Нафтогаза" к России

    (обновлено: )15203
    Иск инициирован "Нафтогазом" и его "дочками" "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины". НАК требует компенсацию за потерянные в Крыму активы.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Международный арбитражный суд в Гааге начал рассматривать арбитражное заявление НАК "Нафтогаз Украины" к России, свидетельствует информация на сайте гаагского арбитража.

    НАК требует компенсацию за активы, потерянные в результате "аннексии Крыма в 2014 году".

    Арбитражное заявление было зарегистрировано судом 17 октября 2016 года — иск инициирован "Нафтогазом" и его "дочками" "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины".

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    Согласно сайту суда, статус иска сейчас – "рассматривается". В письме, полученном судом от РФ 3 февраля, указывается, что инвестиционный договор между Россией и Украиной "не может служить основой для арбитражного разбирательства, чтобы урегулировать" иск истцов. Также Москва "не признает юрисдикцию международного трибунала при PCA (Международный арбитражный суд — Ред.) в том, что касается урегулирования иска", добавляется на сайте суда.

    РФ при этом не назначила своих представителей в арбитраже. Украинскую сторону представляет американская юридическая компания Covington & Burling LLP. Состав арбитров уже сформирован.

    Ранее "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после присоединения Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

    "Нафтогаз" предварительно оценивает убытки группы в 2,6 миллиарда долларов.

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