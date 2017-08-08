"Нафтогаз" просит суд признать банкротом завод "Росатома"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" просит суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", которое входит в машиностроительный дивизион российского госкорпорации "Росатом" — "Атомэнергомаш", сообщается на едином портале судебных решений Украины.

По информации портала, иск был подан 3 августа от лица дочерней компании "Нафтогаза" — "Газ Украины". Дело будет рассматриваться в Хозяйственном суде Донецкой области. Уже назначен состав суда, при этом детали иска не сообщаются.

Согласно данным "Нафтогаза", задолженность промпредприятий перед компанией на начало августа текущего года составляет 108 миллионов долларов. Из около 380 промышленных предприятий, которым "Нафтогаз" поставляет или поставлял газ, значительную просроченную задолженность имеют 15 потребителей. Из них наибольшее суммарная задолженность остается у следующих предприятий: "Одесский припортовый завод" (более 1,5 миллиона гривен), ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" (833 миллиона гривен), ОАО "Алчевский металлургический комбинат" (186 миллионов гривен) и ПАО Энергомашспецсталь (174 миллиона гривен или более 6,6 миллиона долларов по текущему курсу).

Напомним, "Нафтогаз" не исключил закупку российского газа в этом году.