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    В "Нафтогазе" сообщили, сколько намерены накопить газа к отопительному сезону

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    По информации коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в настоящее время в подземных хранилищах приблизительно 13,4 миллиарда кубометров газа, к отопительному сезону будет 16 миллиардов кубов.
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Запасы газа в украинских подземных хранилищах на сегодняшний день составляют 13,4 миллиарда кубометров; до отопительного сезона планируется накопить 16 миллиардов кубометров, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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    "Сейчас у нас в подземных хранилищах приблизительно 13,4 миллиарда… сейчас выходит, что мы (к отопительному сезону — ред.) выйдем на 16 миллиардов кубов ", — сказал Витренко в эфире украинского "5 канала" в понедельник вечером.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

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