В "Привате" заговорили о продаже банка

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Продажа национализированного "ПриватБанка" возможна не раньше чем через 3-5 лет после завершения работы по нормализации работы банка, заявила в интервью интернет-изданию "Минфин" исполняющая обязанности главы банка Галина Пахачук.

Правительство 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантировало бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. После приватизации банка глава Минфина Александр Данилюк заявлял, что государство может продать банк через 6-9 месяцев.

"Сегодня ведется большая работа по приведению банка в "чувство", много судов и так далее. Как можно продавать банк, который судится по всему миру, по которому идут судебные разбирательства? Только через 3-5 лет можно будет показывать банк потенциальным покупателям", — сказала Пахачук. Она добавила, что "такой большой банк мало кому по зубам" для приобретения.

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При этом Пахачук отметила, что в рамках финансового оздоровления "ПриватБанка" государство уже докапитализировало финучреждение более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).