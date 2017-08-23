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    Экономика

    В "Привате" заговорили о продаже банка

    (обновлено: )36210
    Как сообщила исполняющая обязанности главы банка Галина Пахачук, только через 3-5 лет можно будет показывать "ПриватБанк" потенциальным покупателям.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Продажа национализированного "ПриватБанка" возможна не раньше чем через 3-5 лет после завершения работы по нормализации работы банка, заявила в интервью интернет-изданию "Минфин" исполняющая обязанности главы банка Галина Пахачук.

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    Правительство 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантировало бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. После приватизации банка глава Минфина Александр Данилюк заявлял, что государство может продать банк через 6-9 месяцев.

    "Сегодня ведется большая работа по приведению банка в "чувство", много судов и так далее. Как можно продавать банк, который судится по всему миру, по которому идут судебные разбирательства? Только через 3-5 лет можно будет показывать банк потенциальным покупателям", — сказала Пахачук. Она добавила, что "такой большой банк мало кому по зубам" для приобретения.

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    При этом Пахачук отметила, что в рамках финансового оздоровления "ПриватБанка" государство уже докапитализировало финучреждение более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).

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