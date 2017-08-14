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    "ПриватБанк" сам стимулирует отток депозитов - эксперт

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    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (284)

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    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "ПриватБанк" сейчас не проводит агрессивную политику в плоскости кредитования, соответственно и не нуждается в дополнительных ресурсах.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" стал лидером по оттоку валютных депозитов, а "Сбербанк" — гривневых. В частности, в недавно национализированном банке депозитов уменьшилось почти на 125 миллионов гривен. В первой пятерке, кроме "ПраватБанка" и "Сбербанка", также оказались "ВТБ Банк", "Проминвестбанк" и "Укрсоцбанк".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Насколько отток депозитов угрожает "ПриватБанку", рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

    "Я думаю, что на сегодняшний момент эта динамика не является массовой и критичной. Тем более, мы понимаем, что в этой ситуации "ПриватБанк" активно не занимается кредитованием. Он продолжает внутренние реструктуризации, в связи с тем, что отсутствует утвержденный состав правления. Отсутствует некая стратегия, поэтому "ПриватБанк" не проводит агрессивную политику в плоскости кредитования, соответственно ему на сегодняшний момент и не нужно дополнительных ресурсов. Учитывая то, что по капиталу банка государство покрыло все условные убытки, поэтому своих ресурсов ему достаточно для того, чтобы сегодня поддерживать текущую ликвидность. В связи с тем, что нет задач по кредитованию, сегодня лишние деньги "ПриватБанку" не нужны. Поэтому он в какой-то степени даже стимулирует отток депозитов, особенно в валюте", — заявил эксперт.

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