"ПриватБанк" в первом полугодии получил почти 3 млрд грн убытка

КИЕВ, 1 авг — РИА новости Украина. Национализированный "ПриватБанк" в первом полугодии 2017 года получил 2,89 млрд грн убытка против прибыли в 552 млн грн за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, активы банка за первое полугодие 2017 года выросли на 11,5% — 228,879 млрд грн, обязательства — на 5,8% — до 218,153 млрд грн.

Напомним, в январе-марте 2017 года "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза — до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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