наверх
01.08.201713:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "ПриватБанк" в первом полугодии получил почти 3 млрд грн убытка

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (282)

    19111
    Согласно отчетности, активы банка за первое полугодие 2017 года выросли на 11,5% - 228,879 млрд грн, обязательства - на 5,8% - до 218,153 млрд грн.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА новости Украина. Национализированный "ПриватБанк" в первом полугодии 2017 года получил 2,89 млрд грн убытка против прибыли в 552 млн грн за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности на сайте банка.

    Василий Горбаль
    УНИАН
    Скандал с аудитом ПриватБанка на руку НБУ - Горбаль

    Согласно отчетности, активы банка за первое полугодие 2017 года выросли на 11,5% — 228,879 млрд грн, обязательства — на 5,8% — до 218,153 млрд грн.

    Напомним, в январе-марте 2017 года "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза — до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

    Смотрите также: Шлапак оставил "ПриватБанк": все версии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Президент США Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы