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    Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" раскрыл подробности национализации

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    Как отметил Дмитрий Дубилет, секретарь Набсовета "ПриватБанка" заявила, что банк национализировали из-за неправильного поведения владельца финучреждения Игоря Коломойского.
    Дмитрий Дубилет
    Дмитрий Дубилет в Facebook

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Национализация "ПриватБанка" была осознанным шагом властей, сообщил бывший топ-менеджер финусреждения Дмитрий Дубилет.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт о ротации в руководстве "ПриватБанка"

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

    "Вчера в своем Фейсбуке Виктория Страхова раскрыла невероятные подробности этой операции. Важно понимать, что Виктория была одним из непосредственных участников национализации. Она работала проектным менеджером в связке Министерства финансов, НБУ и Администрации Президента. После национализации Виктория перешла работать в государственный "ПриватБанк" секретарем Набсовета. Во-первых, наконец, официальное лицо впервые признало, что "ПриватБанк" национализировали не потому, что другого пути не было, а потому, что это было осознанное и хладнокровное решение власти", — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

    Дубилет подчеркнул, что впервые публично было заявлено, что "банк забрали не из-за угрозы клиентам, а из-за неправильного поведения Коломойского и что банк занимал слишком большую долю рынка".

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    "Официальное лицо практически впервые признало, что НБУ осознанно бил по самому слабому месту банка — по вкладчикам. То есть одной рукой НБУ давал банку рефинансирование под 30%, чтобы покрывать оттоки из-за войны и кризиса, а другой рукой еще больше разгонял панику среди вкладчиков и юрлиц, чтобы они забирали деньги из банка", — уточнил Дубилет.

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