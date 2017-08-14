КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" стал лидером по оттоку валютных депозитов, а "Сбербанк" — гривневых, сообщает Finbalance со ссылкой на отчетность НБУ.

Как отмечается, по итогам первого полугодия объем валютных депозитов населения в абсолютном измерении наиболее существенно сократился в "ПриватБанке" (-124,3 млн долл), "Сбербанке" (-69,4 млн долл), "ВТБ Банке" (-25,3 млн долл), "Проминвестбанке" (-21,1 млн долл), "Укрсоцбанке" (-16,4 млн долл).

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В то же время объем гривневых вкладов населения в январе-июне существенным уменьшился в Сбербанке (-509,4 млн грн); ВТБ Банка (-301,9 млн грн); Проминвестбанка (-282,3 млн грн); Укрэксимбанка (-107,6 млн грн); Идея Банка (-96,5 млн грн).

Экономическая правда "ПриватБанк" и "Сбербанк" стали лидерами по оттоку депозитов

Экономическая правда "ПриватБанк" и "Сбербанк" стали лидерами по оттоку депозитов

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года платежеспособные банки получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года. НБУ напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн. Главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы — до 12,5 млрд грн, преобладающую долю которых сформировали два банка — "ПриватБанк" и "Проминвестбанк"