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    Экономика

    "ПриватБанк" вошел в рейтинг самых убыточных банков страны

    (обновлено: )4410
    Как сообщается, самую высокую прибыль по итогам отчетного периода показали "Райффайзен Аваль" (2,738 млрд гривен), "Укрэксимбанк" (736 млн грн) и "Ситибанк" (598 млн грн).
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Украинские банки обнародовали финансовую отчетность за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает "Экономическая Правда".

    epravda.com.ua
    Рейтинг самых прибыльных и убыточных банков Украины

    Самую высокую прибыль по итогам отчетного периода показали "Райффайзен Аваль" (2,738 млрд гривен), "Укрэксимбанк" (736 млн грн) и "Ситибанк" (598 млн грн).

    Наиболее убыточными банками в Украине стали "Проминвестбанк" (4,720 млрд грн), "ПриватБанк" (2,908 млрд гривен) и ВТБ (1,106 млрд гривен).

    Напомним, в январе-марте 2017 года "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза — до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

    Смотрите также: Шлапак оставил "ПриватБанк": все версии

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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