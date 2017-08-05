"ПриватБанк" вошел в рейтинг самых убыточных банков страны

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Украинские банки обнародовали финансовую отчетность за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает "Экономическая Правда".
Самую высокую прибыль по итогам отчетного периода показали "Райффайзен Аваль" (2,738 млрд гривен), "Укрэксимбанк" (736 млн грн) и "Ситибанк" (598 млн грн).
Наиболее убыточными банками в Украине стали "Проминвестбанк" (4,720 млрд грн), "ПриватБанк" (2,908 млрд гривен) и ВТБ (1,106 млрд гривен).
Напомним, в январе-марте 2017 года "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза — до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.