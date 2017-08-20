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    Экономика

    Дело "ПриватБанка": Украине грозят огромные убытки - НАБУ

    (обновлено: )34210
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. По делу о хищении средств "ПриватБанка" существует опасность причинения большого ущерба государству. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

    "Дело по "ПриватБанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что существует большая опасность причинения большого ущерба государству. Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств — не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным", — сказал он.

    Сытник подчеркнул, что два акционера банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов брали на себя эти письменные обязательства, "обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали".

    "Я думаю, что сейчас будет очень решающая стадия этого дела в сентябре, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет самое большое противостояние", — прогнозирует директор НАБУ.

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